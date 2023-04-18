КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 09:39

Песков: Кремль не знает о плане Франции по переговорам РФ и Украины

В Кремле не знают о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана. И, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали", — указал он.

В США оценили вероятность мирных переговоров России и Украины в этом году

В США оценили вероятность мирных переговоров России и Украины в этом году

Ранее Лайф сообщал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить Китаю план, который может повлиять на проведение переговоров представителей России и Украины. По данным Bloomberg, при благоприятных обстоятельствах они могут пройти летом 2023 года.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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