Песков: Кремль не знает о плане Франции по переговорам РФ и Украины
В Кремле не знают о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана. И, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали", — указал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить Китаю план, который может повлиять на проведение переговоров представителей России и Украины. По данным Bloomberg, при благоприятных обстоятельствах они могут пройти летом 2023 года.