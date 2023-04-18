Песков: Кремль не знает о плане Франции по переговорам РФ и Украины

В Кремле не знают о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана. И, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали", — указал он.