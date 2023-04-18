Песков не раскрыл имена иностранных лидеров, которые могут приехать на ПМЭФ

Власти России работают над приглашением иностранных лидеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие в этом году пройдёт с 14 по 17 июня. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал раскрывать имена возможных гостей форума.

"Есть определённые наработки. Сейчас верстается программа и как раз ведётся работа с гостями. Как только она будет финализирована, мы, как всегда, вас проинформируем", — сказал журналистам представитель Кремля.