Песков не раскрыл имена иностранных лидеров, которые могут приехать на ПМЭФ
Власти России работают над приглашением иностранных лидеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие в этом году пройдёт с 14 по 17 июня. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал раскрывать имена возможных гостей форума.
"Есть определённые наработки. Сейчас верстается программа и как раз ведётся работа с гостями. Как только она будет финализирована, мы, как всегда, вас проинформируем", — сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее Лайф уже писал, что Песков отказался назвать готовых посетить ПМЭФ зарубежных бизнесменов. Он объяснил, что, если их имена будут раскрыты, их "съедят живьём".
ТАСС / Александр Рюмин