Песков: Пока рано оценивать план Бразилии по урегулированию конфликта на Украине
Россия пока не может оценить инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по урегулированию украинского конфликта, поскольку нужно иметь информацию и знать нюансы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно всё-таки обладать информацией, знать нюансы", — подчеркнул он.
Как отметил официальный представитель Кремля, получить информацию об этих нюансах сейчас может глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки. С 17 по 21 апреля глава МИД России проведёт ряд встреч с высшим руководством Бразилии, Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.