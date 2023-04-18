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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 09:52
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Песков: Москва готова рассматривать идеи по Украине, учитывающие интересы России

Москва выражает готовность брать во внимание любые идеи по урегулированию ситуации на Украине, которые учитывают интересы РФ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания. И, конечно, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы", — заявил он журналистам.

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Ранее Лайф писал о том, что в Кремле не знают о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план переговоров между Россией и Украиной.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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