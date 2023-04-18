КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 09:52

Песков: Москва готова рассматривать идеи по Украине, учитывающие интересы России

Москва выражает готовность брать во внимание любые идеи по урегулированию ситуации на Украине, которые учитывают интересы РФ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания. И, конечно, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы", — заявил он журналистам.

Песков: Путину важно лично получать данные о ходе СВО

Песков: Путину важно лично получать данные о ходе СВО

Ранее Лайф писал о том, что в Кремле не знают о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план переговоров между Россией и Украиной.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров