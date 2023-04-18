Песков: Москва готова рассматривать идеи по Украине, учитывающие интересы России

Москва выражает готовность брать во внимание любые идеи по урегулированию ситуации на Украине, которые учитывают интересы РФ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания. И, конечно, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы", — заявил он журналистам.