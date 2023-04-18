Twitch оштрафовали за хранение недостоверных данных о спецоперации

Судебный участок мирового судьи в Москве признал виновным видеостриминговый сервис Twitch по статье о неудалении недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение судьи.

"Признать Twitch Interactive, Inc. ("Твич интерактив инк") виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ")", — говорится в сообщении.

Судья назначил в виде наказания американскому сервису штраф в размере четырёх миллионов рублей. Указывается, что протокол был составлен в связи с отказом удалить информацию об СВО по четырём ссылкам.