Twitch оштрафовали за хранение недостоверных данных о спецоперации
Суд в Москве оштрафовал Twitch за неудаление недостоверных данных об СВО
Судебный участок мирового судьи в Москве признал виновным видеостриминговый сервис Twitch по статье о неудалении недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение судьи.
"Признать Twitch Interactive, Inc. ("Твич интерактив инк") виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ")", — говорится в сообщении.
Судья назначил в виде наказания американскому сервису штраф в размере четырёх миллионов рублей. Указывается, что протокол был составлен в связи с отказом удалить информацию об СВО по четырём ссылкам.
Ранее Военная прокуратура Владимирской области призвала суд заблокировать Reddit. Рассмотрение иска состоится 11 мая.
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