В преддверии тёплого сезона родителям напомнили, как уберечь ребёнка от падения из окна

Москитные сетки, которые устанавливаются на окна с наступлением тёплой погоды, не спасут ребёнка от падения. Поэтому родителям стоит задуматься, прежде чем ставить чадо на подоконник. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал главный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

"Падение с высоты может привести не только к тяжелейшей травме, но и закончиться летальным исходом. Не разрешайте ребёнку залезать на подоконник, тем более не ставьте его на подоконник сами. Пример взрослого заразителен для ребёнка — он обязательно захочет повторить данное развлечение самостоятельно", — предупредил он.

По словам врача, у детей не должно быть лёгкого доступа к окну, поэтому нужно отодвинуть мебель и любые подставки подальше. Также нельзя открывать окна более чем на несколько сантиметров. Регулировать режимы проветривания можно с помощью специальных ограничителей. Кроме того, свисающие от жалюзи цепочки и шнурки привлекают внимание ребёнка. Как подчеркнул Григорьев, он может дёрнуть и сорвать конструкцию, которая в результате его травмирует. Минздрав Подмосковья призывает родителей оградить детей от возможных рисков и следить за чадами.