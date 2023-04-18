Иностранец уронил дрон на крышу вокзала в Волгограде, где полёты БПЛА запрещены

По данным телеграм-канала, о подозрительном летающем объекте сообщили сотрудники вокзала. На место приехали полицейские и обследовали рухнувший дрон. Выяснилось, что это квадрокоптер с камерой Mavic Air 2. Его запустил гражданин Йемена, который является студентом местного медуниверситета.

Как утверждает иностранец, он ни за кем не шпионил, а просто снимал достопримечательности города с коптера, но тот вышел из строя и приземлился на вокзал. Сейчас со студентом работают правоохранители. К слову, полёты беспилотников в регионе запрещены с прошлой зимы.