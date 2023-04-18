КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 10:50

Иностранец уронил дрон на крышу вокзала в Волгограде, где полёты БПЛА запрещены

Беспилотник упал на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде

Дрон упал на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде. Владельцем БПЛА оказался гражданин Йемена, его удалось быстро задержать, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, о подозрительном летающем объекте сообщили сотрудники вокзала. На место приехали полицейские и обследовали рухнувший дрон. Выяснилось, что это квадрокоптер с камерой Mavic Air 2. Его запустил гражданин Йемена, который является студентом местного медуниверситета.

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном-камикадзе Switchblade

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном-камикадзе Switchblade

Как утверждает иностранец, он ни за кем не шпионил, а просто снимал достопримечательности города с коптера, но тот вышел из строя и приземлился на вокзал. Сейчас со студентом работают правоохранители. К слову, полёты беспилотников в регионе запрещены с прошлой зимы.

Ранее сообщалось, что неизвестный коптер с камерой рухнул на участок жительницы посёлка Первомайское Троицкого административного округа Новой Москвы. Предварительно, разрушений удалось избежать.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров