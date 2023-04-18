ГД одобрила идею лишать россиян приобретённого гражданства за ряд преступлений
ГД одобрила лишение приобретённого гражданства за угрозу нацбезопасности
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли решение расширить список причин для лишения приобретённого гражданства, одобрив поправки к законопроекту "О гражданстве РФ".
Так, в России могут лишить приобретённого гражданства за совершение действий, которые создают угрозу нацбезопасности страны. Эта поправка вносится в статью 22 "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации". Также будут лишать гражданства за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и организацию вооружённого мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ. Поправка вносится в статью 24. Аналогичное наказание будет назначено за дискредитацию ВС России, а также за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.
Ранее Комитет Госдумы одобрил законопроект об отказе от открепительных удостоверений из-за невостребованности института. При этом депутаты рекомендовали принять документ в первом чтении.
Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей