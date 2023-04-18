ГД одобрила идею лишать россиян приобретённого гражданства за ряд преступлений

Так, в России могут лишить приобретённого гражданства за совершение действий, которые создают угрозу нацбезопасности страны. Эта поправка вносится в статью 22 "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации". Также будут лишать гражданства за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и организацию вооружённого мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ. Поправка вносится в статью 24. Аналогичное наказание будет назначено за дискредитацию ВС России, а также за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.