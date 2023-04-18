В ГД предложили урегулировать работу сервисов по бронированию отелей и билетов

В России могут ввести регулирование деятельности сервисов по бронированию отелей и билетов. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов во главе с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николаем Валуевым, но документ пока не внесён на рассмотрение ГД, пишет ТАСС.

Авторы проекта отмечают, что туристическая отрасль состоит из большого количества разных субъектов: туроператоры, турагенты, субагенты, владельцы агрегаторов информации об услугах по перевозке и/или размещению. Однако один момент упущен в Федеральном законе "Об основах туристической деятельности в РФ".

"Закон не регулирует деятельность такого субъекта, как владелец агрегатора информации об услугах по перевозке и/или размещению. Добавление в федеральный закон определения термина "владелец агрегатора информации об услугах по перевозке и/или размещению" приведёт к разграничению деятельности и ответственности каждого из вышеуказанных субъектов", — указывается в документе.

Вместе с тем, продолжили депутаты, принятие инициативы позволит привести в современное состояние понятийный аппарат туристической отрасли. Так, предлагается закрепить обязанность владельца сервиса доводить необходимые сведения о поставщиках услуг до заказчика, чтобы гарантировать прозрачность выбора этого агрегатора.

По словам президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, данные поправки будут обсуждаться 18 апреля на заседании экспертного совета Комитета ГД по туризму. Благодаря данной инициативе пользователям не будут попадаться непроверенные предложения размещения и туристические продукты.