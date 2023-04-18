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18 апреля, 13:15

Пассажиры призвали Минтранс смягчить ограничения на провоз воды в самолётах

"Коммерсант": Минтранс РФ призвали смягчить правила на провоз жидкости в самолётах

Общероссийское объединение пассажиров просит разрешить проносить на борт самолёта воду, косметику и средства личной гигиены объёмом более 100 миллилитров. Соответствующий запрос был направлен в Минтранс, сообщает "Коммерсант".

Согласно действующим правилам, сейчас пассажир может взять в ручную кладь до литра жидкости, но с обязательной разбивкой по таре. Правила введены в 2007 году после публикаций об угрозах "жидкого террора" в 2006 году в аэропорту Лондона, но после этого случая о подобных инцидентах не сообщалось, обратили внимание эксперты. Кроме того, современные технологии с лёгкостью могут провести оперативный анализ жидкости.

В организации также подчеркнули, что регулярно получают "справедливые обращения пассажиров в части пересмотра данных правил" и просят смягчить либо же отменить требования.

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Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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