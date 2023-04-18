Названы пять книжных триллеров, которые могут напугать до дрожи

Триллеры заставляют человека испытывать ужас, хотя он сам в этот момент находится в безопасности. Напугать до дрожи могут не только эффектные фильмы, но и книги. Газета "Петербургский дневник" вместе с сервисом "Литрес" сделали подборку жутко интересных произведений.

1. "Когда ты исчез" Джона Маррса

Британский писатель создаёт психологические триллеры на основе реальных событий. В центре сюжета — история таинственного исчезновения супруга Кэтрин, который не мог больше выносить ложь в браке.

2. "Дом страха" Майка Омера

Главная ценность, с которой связаны тексты израильского писателя, — социальная справедливость. В книге агент Федерального бюро расследований Зои Бентли разбирается в похищении 12-летней девочки. Преступники опубликовали в соцсетях видео с фотографиями жертвы и потребовали выкуп. Главной героине не только предстоит распутать сложное дело, но и убрать с дороги непрофессиональных коллег.

3. "Чумной остров" Мари Хермансон

В романе шведской журналистки главный герой — старший констебль Нильс Гуннарссон — расследует загадочное убийство в городе Гётеборге в 1925 году. В стране подобное уже происходило, но преступник был пойман и уже много лет отбывает срок на Чумном острове.

4. "Тайна пациента" Лорет Энн Уайт

Доктор Лили — талантливый психотерапевт, который знает, как много может скрывать человек. Но профессиональную этику приходится пересмотреть, когда происходит убийство. Неизвестный сбрасывает спортсменку со скалы. В дело вступает детектив Ру Дюваль и обращается к доктору, которая хранит чужие тайны, но сильнее всего оберегает свои.

5. "Осколки прошлого" Карин Слотер

Интерес к книге американской писательницы был подогрет экранизацией на Netflix. В центре сюжета — отношения матери и дочери.