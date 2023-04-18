МИД счёл неприемлемыми попытки Лондона "поучать" Россию в вопросах прав человека

Послу Великобритании в России Деборе Броннерт был предъявлен решительный протест в связи с её заявлениями после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом сообщил во вторник посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".

"Посол Британии была вызвана в МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с тем, что вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами, рассматривается как грубое вмешательство в наши внутренние дела", — отметил дипломат.

В российском МИД во вторник также выпустили заявление, в котором дипломаты назвали неприемлемыми попытки Британии "поучать" нашу страну в вопросах соблюдения прав человека.

"Отдельно акцентировано, что считаем абсолютно неприемлемыми попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека, тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно в мировом сообществе", — отметили в дипведомстве.

Ранее во вторник 18 апреля в МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады. Как сообщили журналистам в пресс-службе российского дипведомства, их обвиняют в "грубом вмешательстве" в дела РФ и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.