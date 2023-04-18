В Польше задумались над созданием "Академии HIMARS"
Глава Минобороны Польши Блащак заявил о планах по созданию "Академии HIMARS"
Власти Польши намерены создать "Академию HIMARS". Как пояснил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, она будет работать для обучения обслуживанию этой артиллерийской системы.
"Мы хотим, чтобы в Польше появилась "Академия HIMARS", где будет проводиться обучение использованию системы этого типа", — написал министр в "Твиттере".
А ранее сообщалось, что польскому заводу Bumar-Labedy предрекли проблемы с ремонтом украинских танков. Всё дело в том, что у предприятия попросту нет комплектующих для Т-64. Кроме того, двигатели для этой модели техники уже давно были сняты с польского производства.
Getty Images / Dondi Tawatao