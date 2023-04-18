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18 апреля, 14:12

В Польше задумались над созданием "Академии HIMARS"

Глава Минобороны Польши Блащак заявил о планах по созданию "Академии HIMARS"

Власти Польши намерены создать "Академию HIMARS". Как пояснил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, она будет работать для обучения обслуживанию этой артиллерийской системы.

"Мы хотим, чтобы в Польше появилась "Академия HIMARS", где будет проводиться обучение использованию системы этого типа", — написал министр в "Твиттере".

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А ранее сообщалось, что польскому заводу Bumar-Labedy предрекли проблемы с ремонтом украинских танков. Всё дело в том, что у предприятия попросту нет комплектующих для Т-64. Кроме того, двигатели для этой модели техники уже давно были сняты с польского производства.

Обложка ©

Getty Images / Dondi Tawatao

Наталья Исакова
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