В Польше задумались над созданием "Академии HIMARS"

"Мы хотим, чтобы в Польше появилась "Академия HIMARS", где будет проводиться обучение использованию системы этого типа", — написал министр в "Твиттере".

А ранее сообщалось, что польскому заводу Bumar-Labedy предрекли проблемы с ремонтом украинских танков. Всё дело в том, что у предприятия попросту нет комплектующих для Т-64. Кроме того, двигатели для этой модели техники уже давно были сняты с польского производства.