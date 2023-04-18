Главным режиссёром театра имени Вахтангова назначен Анатолий Шульев

Анатолий Шульев назначен главным режиссёром театра имени Евгения Вахтангова. Его предшественник Юрий Бутусов, напомним, уехал из России осенью 2022 года.

"Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Оксана Косарева и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок представили нового главного режиссёра — им стал Анатолий Шульев", — сообщает пресс-служба театра.

33-летний уроженец Владикавказа Анатолий Шульев является выпускником режиссёрского факультета Театрального института имени Бориса Щукина (руководитель курса — Римас Туминас). В качестве режиссёра он поставил множество спектаклей, в частности и в театре Вахтангова. Речь идёт о таких постановках, как "Стефан Цвейг. Новеллы", "Король умирает", "Амадей". Также Шульев выпустил несколько короткометражных фильмов ("Крылья", "Дар", "За закрытой дверью").