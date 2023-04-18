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18 апреля, 14:21

Главным режиссёром театра имени Вахтангова назначен Анатолий Шульев

<p>Анатолий Шульев. Обложка © <a href="https://vakhtangov.ru/person/anatoly-shulyev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>театра имени Вахтангова</p>

Анатолий Шульев. Обложка © Сайт театра имени Вахтангова

Анатолий Шульев назначен главным режиссёром театра имени Евгения Вахтангова. Его предшественник Юрий Бутусов, напомним, уехал из России осенью 2022 года.

"Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Оксана Косарева и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок представили нового главного режиссёра — им стал Анатолий Шульев", — сообщает пресс-служба театра.

33-летний уроженец Владикавказа Анатолий Шульев является выпускником режиссёрского факультета Театрального института имени Бориса Щукина (руководитель курса — Римас Туминас). В качестве режиссёра он поставил множество спектаклей, в частности и в театре Вахтангова. Речь идёт о таких постановках, как "Стефан Цвейг. Новеллы", "Король умирает", "Амадей". Также Шульев выпустил несколько короткометражных фильмов ("Крылья", "Дар", "За закрытой дверью").

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Ранее стало известно, что Минкультуры не продлило контракт с худруком БДТ Андреем Могучим. Причину расставания с 61-летним режиссёром в ведомстве называть не стали.

Наталья Исакова
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