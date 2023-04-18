КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 14:23

"Самая красивая": Ваня Дмитриенко раскрыл, на ком "испытывает" свои песни

Ваня Дмитриенко заявил, что одной из первых его треки слушает кошка Эмилия

17-летний российский певец Ваня Дмитриенко, известный по треку "Венера-Юпитер", рассказал, кому презентует новые песни. И это не родители или другие родственники артиста, как вы могли подумать. Это вообще не человек. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" исполнитель признался, что одной из первых композиции слушает кошка Эмилия.

"Это бенгальская кошка. Самая красивая кошка, которую я вообще видел. Всегда хотел себе именно такую. Смотришь на её чудную леопардовую расцветку — это как релакс после рабочего дня. Она одна из первых, кто слышит мои песни", — отметил музыкант.

14 апреля юный артист выпустил клип на песню "Параноик". Основной посыл трека, по словам Дмитриенко, в том, что иногда все проблемы можно решить, просто взглянув на них со стороны. Сейчас исполнитель готовится представить дебютный альбом.

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Ранее Лайф писал, что Дмитриенко выступит на VK Fest, который в 2023 году традиционно пройдёт летом. Кто ещё появится на сцене, рассказали здесь.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов
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