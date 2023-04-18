"Самая красивая": Ваня Дмитриенко раскрыл, на ком "испытывает" свои песни

17-летний российский певец Ваня Дмитриенко, известный по треку "Венера-Юпитер", рассказал, кому презентует новые песни. И это не родители или другие родственники артиста, как вы могли подумать. Это вообще не человек. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" исполнитель признался, что одной из первых композиции слушает кошка Эмилия.

"Это бенгальская кошка. Самая красивая кошка, которую я вообще видел. Всегда хотел себе именно такую. Смотришь на её чудную леопардовую расцветку — это как релакс после рабочего дня. Она одна из первых, кто слышит мои песни", — отметил музыкант.

14 апреля юный артист выпустил клип на песню "Параноик". Основной посыл трека, по словам Дмитриенко, в том, что иногда все проблемы можно решить, просто взглянув на них со стороны. Сейчас исполнитель готовится представить дебютный альбом.