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20 апреля, 05:00

Гастроэнтеролог рассказала о влиянии вегетарианства на акне и ранние морщины

Диетолог Тимощенко: Вегетарианство может принести пользу в виде кратковременной диеты

<p>У пациентов с акне наблюдаются улучшения при переходе на растительную пищу, но сидеть на такой диете больше полугода нельзя. Фото © Shutterstock</p>

У пациентов с акне наблюдаются улучшения при переходе на растительную пищу, но сидеть на такой диете больше полугода нельзя. Фото © Shutterstock

Вегетарианская диета заключается в ограничении белков животного происхождения. Существует несколько её разновидностей. Например, классическое вегетарианство (веганство) означает включение в рацион только растительной пищи. Ово-вегатарианство — тип питания, при котором помимо растительной пищи в рацион включаются яйца. Лакто-вегетарианство допускает ещё и молочные продукты, а пескетарианство — даже рыбу. Для каждого варианта питания существуют свои преимущества и недостатки. Разобраться в вопросе читателям Лайфа помогла гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

Врач отметила, что следование той или иной системе питания продолжительное время непременно отражается на внешнем виде и общем состоянии организма. Так, классический вариант вегетарианства с ограничением белков животного происхождения может оказывать влияние на состояние кожи за счет недостатка некоторых витаминов, в частности витамина В12, а также незаменимых аминокислот. Но при некоторых заболеваниях кожи, например акне, недлительная (менее шести месяцев) приверженность вегетарианству может даже контролировать воспаление и улучшать состояние кожи за счёт ограничения рафинированных жиров, сахара, а также продуктов из переработанного мяса.

"Например, рацион с высоким содержанием пищевых волокон в виде овощей и фруктов обеспечивает кожу витаминами, микроэлементами, улучшает состояние микробиоты кишечника, что, несомненно, находит отражение в состоянии кожи. В растительной пище содержится много антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием, позволяющих поддерживать защитную функцию эпидермиса", говорит Тимощенко.

А вот недостаток микроэлементов, и в первую очередь витаминов группы В, в случае приверженности вегетарианству необходимо строго контролировать и восполнять, иначе это негативно отразится на коже, предупреждает врач. На внешнем виде и защитных свойствах кожи также негативно отражается недостаток белков. В любом случае медики рекомендуют корректировать рацион, добавив растительные источники омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, например льняное масло и грецкие орехи. И не забывайте пить достаточно воды.

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Ранее нутрициологи рассказали, как без посещения врача и сдачи анализов определить недостаток витамина B12. Зачастую значимость этого элемента недооценивается, хотя он необходим для поддержания здорового состояния нервных клеток, улучшения функции передачи нервных импульсов и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Марина Калегина
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