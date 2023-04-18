КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 15:29
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Песков ответил на вопрос Лайфа о вероятности второй волны мобилизации в стране

Песков: В Кремле не рассматривают планы второй волны мобилизации

В Кремле не ведутся обсуждения планов о второй волне мобилизации в России. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая.

"Нет. Таких разговоров нет", — ответил представитель Кремля.

Депутат Луговой: Новой волны мобилизации не будет

Депутат Луговой: Новой волны мобилизации не будет

Напомним, недавно депутат Госдумы Александр Бородай не исключил, что в России возможно начало второй волны призыва для участия в специальной военной операции. Он считает, что сконцентрированных сил на линии соприкосновения может быть недостаточно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Александр Юнашев
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