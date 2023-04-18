Песков ответил на вопрос Лайфа о вероятности второй волны мобилизации в стране
Песков: В Кремле не рассматривают планы второй волны мобилизации
В Кремле не ведутся обсуждения планов о второй волне мобилизации в России. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая.
"Нет. Таких разговоров нет", — ответил представитель Кремля.
Напомним, недавно депутат Госдумы Александр Бородай не исключил, что в России возможно начало второй волны призыва для участия в специальной военной операции. Он считает, что сконцентрированных сил на линии соприкосновения может быть недостаточно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков