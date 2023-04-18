Песков ответил на вопрос Лайфа о вероятности второй волны мобилизации в стране

В Кремле не ведутся обсуждения планов о второй волне мобилизации в России. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая.

"Нет. Таких разговоров нет", — ответил представитель Кремля.

Напомним, недавно депутат Госдумы Александр Бородай не исключил, что в России возможно начало второй волны призыва для участия в специальной военной операции. Он считает, что сконцентрированных сил на линии соприкосновения может быть недостаточно.