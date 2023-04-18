Политолог дала оценку встрече Путина с губернатором Ведерниковым
Политолог Кислицына: Команда губернатора Ведерникова нацелена на решение реальных проблем
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Псковской области. Михаил Ведерников информировал главу государства о социально-экономическом развитии региона. Фото © Kremlin.ru
Деятельный подход команды губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сочетается со стратегическим планированием и учётом рисков. Такую оценку деятельности главы региона в беседе с Лайфом озвучила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. По её словам, действующий губернатор уверенно возглавляет эффективную команду специалистов, набран хороший темп работы, что не ускользнуло от внимания президента Владимира Путина, который ранее во вторник провёл встречу с управленцем.
"Рабочую встречу главы государства с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым оцениваю позитивно. Подведены промежуточные итоги регионального развития в разрезе прошлого года, обозначены планы по повышению качества жизни людей", — пояснила собеседница Лайфа.
По словам Кислицыной, регион держит курс на развитие в контексте тех ограничений, с которыми столкнулся после начала специальной военной операции. Среди них — разрыв Евросоюзом программ приграничного сотрудничества. Управленческая стратегия Ведерникова, по мнению политолога, нацелена на реальные дела и решение проблем.
"Разобрались, в частности, с проблемой транспортной доступности. Если пять лет назад из Пскова до Северной столицы можно было уехать только с пересадкой и только на одном рейсе в день, то сейчас ситуация изменилась кардинально. Санкт-Петербург и Псков теперь соединяют быстрые и частые "Ласточки". Активно летают и самолёты. В Москву, например, теперь по десять рейсов в неделю. Качественно меняется система здравоохранения. Здесь комплексный подход — и про модернизацию инфраструктуры, и про работу с кадрами. Такие изменения направлены на людей, и ими ощущаются в повседневной жизни", — заключила она.
Ранее Владимир Путин поддержал желание главы Псковской области Михаила Ведерникова принять участие в выборах в сентябре. Глава государства отметил, что у губернатора есть эффективная команда, которую тот уверенно возглавляет.