Политолог дала оценку встрече Путина с губернатором Ведерниковым

"Разобрались, в частности, с проблемой транспортной доступности. Если пять лет назад из Пскова до Северной столицы можно было уехать только с пересадкой и только на одном рейсе в день, то сейчас ситуация изменилась кардинально. Санкт-Петербург и Псков теперь соединяют быстрые и частые "Ласточки". Активно летают и самолёты. В Москву, например, теперь по десять рейсов в неделю. Качественно меняется система здравоохранения. Здесь комплексный подход — и про модернизацию инфраструктуры, и про работу с кадрами. Такие изменения направлены на людей, и ими ощущаются в повседневной жизни", — заключила она.