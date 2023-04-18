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18 апреля, 16:49

В Британии заявили об "ужасающем" предупреждении Путина странам Запада

Daily Mail: Полёт российских Ту-95МС является предупреждением Путина Западу

Британская газета Daily Mail назвала полёт двух российских ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями предупреждением президента России Владимира Путина странам Запада из-за их позиции по украинскому конфликту.

"Путин отправил два атомных бомбардировщика Ту-95МС к Берингову и Охотскому морям, чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу", — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что подобные шаги особенно требуют внимания, поскольку они происходят на фоне обострения отношений между Москвой и Западом из-за конфликта на Украине.

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Напомним, 18 апреля два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. В Минобороны также отметили, что экипажи Ту-95МС продолжат проведение воздушного патрулирования и других районов.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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