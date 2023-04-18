В Британии заявили об "ужасающем" предупреждении Путина странам Запада

Британская газета Daily Mail назвала полёт двух российских ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями предупреждением президента России Владимира Путина странам Запада из-за их позиции по украинскому конфликту.

"Путин отправил два атомных бомбардировщика Ту-95МС к Берингову и Охотскому морям, чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу", — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что подобные шаги особенно требуют внимания, поскольку они происходят на фоне обострения отношений между Москвой и Западом из-за конфликта на Украине.