В Британии заявили об "ужасающем" предупреждении Путина странам Запада
Daily Mail: Полёт российских Ту-95МС является предупреждением Путина Западу
Британская газета Daily Mail назвала полёт двух российских ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями предупреждением президента России Владимира Путина странам Запада из-за их позиции по украинскому конфликту.
"Путин отправил два атомных бомбардировщика Ту-95МС к Берингову и Охотскому морям, чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу", — говорится в материале.
Автор статьи отметил, что подобные шаги особенно требуют внимания, поскольку они происходят на фоне обострения отношений между Москвой и Западом из-за конфликта на Украине.
Напомним, 18 апреля два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. В Минобороны также отметили, что экипажи Ту-95МС продолжат проведение воздушного патрулирования и других районов.
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