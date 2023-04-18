ООН выразила США обеспокоенность информацией о прослушивании генсека Гутерриша

"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генсека и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", — отметил он в ходе брифинга.