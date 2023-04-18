ООН выразила США обеспокоенность информацией о прослушивании генсека Гутерриша
Организация Объединённых Наций выразила Америке обеспокоенность информацией о прослушивании генсека Антониу Гутерриша. Такое заявление сделал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генсека и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", — отметил он в ходе брифинга.
По словам Дюжаррика, Америке дали понять, что подобные действия не соответствуют обязательствам США, которые зафиксированы в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах всемирной организации.
Ранее Лайф писал, что США организовали слежку за Гутерришем из-за его желания пойти навстречу РФ ради зерновой сделки. Об этом стало известно из слитых в Сеть секретных документов Пентагона.
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