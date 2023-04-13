США шпионили за генсеком ООН, опасаясь, что тот пойдёт навстречу России

Власти США организовали слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем из-за его желания пойти навстречу России ради зерновой сделки. Об этом стало известно из слитых в Сеть секретных документов Пентагона, сообщают BBC.News.

Из архива следует, что Гутерриш не только был готов сделать шаг навстречу России, но и даже выразил негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения в помощь Украине.