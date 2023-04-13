США шпионили за генсеком ООН, опасаясь, что тот пойдёт навстречу России
BBC: США организовали слежку за Гутерришем из-за его желания пойти навстречу РФ
Власти США организовали слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем из-за его желания пойти навстречу России ради зерновой сделки. Об этом стало известно из слитых в Сеть секретных документов Пентагона, сообщают BBC.News.
Из архива следует, что Гутерриш не только был готов сделать шаг навстречу России, но и даже выразил негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения в помощь Украине.
"Хорошо известно, что Америка входит в число стран, которые регулярно шпионят за ООН", — отмечает британское издание, ознакомившись со слитым архивом американских спецслужб.
Напомним, что Пентагон расследует масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.
Getty Images / Michael M. Santiago