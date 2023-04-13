КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 16:53

США шпионили за генсеком ООН, опасаясь, что тот пойдёт навстречу России

BBC: США организовали слежку за Гутерришем из-за его желания пойти навстречу РФ

Власти США организовали слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем из-за его желания пойти навстречу России ради зерновой сделки. Об этом стало известно из слитых в Сеть секретных документов Пентагона, сообщают BBC.News.

Из архива следует, что Гутерриш не только был готов сделать шаг навстречу России, но и даже выразил негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения в помощь Украине.

"Хорошо известно, что Америка входит в число стран, которые регулярно шпионят за ООН", — отмечает британское издание, ознакомившись со слитым архивом американских спецслужб.

Назван возможный источник утечки "секретных документов" Пентагона

Назван возможный источник утечки "секретных документов" Пентагона

Напомним, что Пентагон расследует масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.

Обложка ©

Getty Images / Michael M. Santiago

Алексей Берковиц
  • Новости
  • США
  • Антониу Гутерриш
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров