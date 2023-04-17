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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 16:20
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Зарубежные аналитики указали, в чём главная опасность утечки из Пентагона для Украины

The Australian: Утечка из Пентагона нанесла ВСУ ощутимый удар перед наступлением

Утечка секретных данных Пентагона стала серьёзным ударом по украинской армии. К такому выводу пришёл обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт, который ознакомился с масштабным "сливом". По его мнению, если утечка носила контролируемый характер, то единственный выгодоприобретатель здесь — Россия.

"Главная опасность произошедшего в том, что Россия получила максимальное представление, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению. В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники", — обратил внимание Стюарт.

Помимо того что утечка подорвала доверие к США, она доказала, что в Вашингтоне не видят в обозримом будущем перспективы мира на Украине, отметил журналист. Он также пришёл к выводу, что Киев вряд ли сможет нанести серьёзный ущерб Российской армии. И главное, что это понимают и в Белом доме, добавил Стюарт.

Экс-офицер ВМС США слила секретные данные Пентагона через телеграм-канал Donbass Devushka
Экс-офицер ВМС США слила секретные данные Пентагона через телеграм-канал Donbass Devushka

Ранее Лайф писал, что в слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ. Оказалось, что США и их союзники готовят Украину к манёврам, которые начнутся 30 апреля. В материалах говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также обозначены планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Источником утечки стал военнослужащий ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик Джек Тейшейра.

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Марина Калегина
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