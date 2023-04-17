Зарубежные аналитики указали, в чём главная опасность утечки из Пентагона для Украины

Утечка секретных данных Пентагона стала серьёзным ударом по украинской армии. К такому выводу пришёл обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт, который ознакомился с масштабным "сливом". По его мнению, если утечка носила контролируемый характер, то единственный выгодоприобретатель здесь — Россия.

"Главная опасность произошедшего в том, что Россия получила максимальное представление, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению. В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники", — обратил внимание Стюарт.

Помимо того что утечка подорвала доверие к США, она доказала, что в Вашингтоне не видят в обозримом будущем перспективы мира на Украине, отметил журналист. Он также пришёл к выводу, что Киев вряд ли сможет нанести серьёзный ущерб Российской армии. И главное, что это понимают и в Белом доме, добавил Стюарт.