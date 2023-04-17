Зарубежные аналитики указали, в чём главная опасность утечки из Пентагона для Украины
The Australian: Утечка из Пентагона нанесла ВСУ ощутимый удар перед наступлением
Утечка секретных данных Пентагона стала серьёзным ударом по украинской армии. К такому выводу пришёл обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт, который ознакомился с масштабным "сливом". По его мнению, если утечка носила контролируемый характер, то единственный выгодоприобретатель здесь — Россия.
"Главная опасность произошедшего в том, что Россия получила максимальное представление, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению. В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники", — обратил внимание Стюарт.
Помимо того что утечка подорвала доверие к США, она доказала, что в Вашингтоне не видят в обозримом будущем перспективы мира на Украине, отметил журналист. Он также пришёл к выводу, что Киев вряд ли сможет нанести серьёзный ущерб Российской армии. И главное, что это понимают и в Белом доме, добавил Стюарт.
Ранее Лайф писал, что в слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ. Оказалось, что США и их союзники готовят Украину к манёврам, которые начнутся 30 апреля. В материалах говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также обозначены планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Источником утечки стал военнослужащий ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик Джек Тейшейра.
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