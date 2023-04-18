Германия уже передала Киеву обещанный комплекс ПВО Patriot и ракеты к нему

Германия уже передала Киеву обещанный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к нему, сообщается на сайте немецкого кабмина.

Напомним, ФРГ пообещала поставить Киеву одну из имеющихся у страны американских систем ПВО Patriot вскоре после того, как о поставке такой системы Украине сообщили сами США. Подобные системы состоят на вооружении армии США и союзников с 1982 года. ПВО Patriot способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 2,2 тысячи км/ч на расстоянии до 180 километров.