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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 18:04
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Германия уже передала Киеву обещанный комплекс ПВО Patriot и ракеты к нему

Германия уже передала Киеву обещанный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к нему, сообщается на сайте немецкого кабмина.

Напомним, ФРГ пообещала поставить Киеву одну из имеющихся у страны американских систем ПВО Patriot вскоре после того, как о поставке такой системы Украине сообщили сами США. Подобные системы состоят на вооружении армии США и союзников с 1982 года. ПВО Patriot способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 2,2 тысячи км/ч на расстоянии до 180 километров.

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Ранее сообщалось, что Германия дала Польше разрешение на передачу пяти истребителей Украине. Речь идёт о пяти МиГ-29, полученных Варшавой из запасов бывшей ГДР.

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ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Наталья Исакова
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