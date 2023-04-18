КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 18:40

Погибшие в БДСМ-оргии в Балашихе оказались уроженцами Средней Азии

Двое погибших участников секс-вечеринки, которые умерли от передозировки наркотиками в подмосковной Балашихе, были гражданами Киргизии и Узбекистана, сообщает SHOT.

Одного из погибших на секс-вечеринке в Балашихе вынесли в БДСМ-костюме. Видео © Telegram / SHOT

Тела любителей острых ощущений обнаружил владелец однушки, который приехал проверить квартирантов. Ранее один из погибших заключил с ним договор о съёме жилья, заверив, что проживать там будет якобы с женщиной. По данным телеграм-канала, оба тела лежали в спальне в неординарной одежде: на одном были белые чулки, синяя юбка и бежевая футболка, а другой был облечён в БДСМ-костюм. Последний ещё подавал признаки жизни, но умер в машине скорой помощи.

Прибывшие полицейские обнаружили в комнате порошок белого цвета, который уже отправили на экспертизу. По факту случившегося организована проверка.

Молодая пара умерла от передозировки наркотиков на съёмной квартире в Уфе

Молодая пара умерла от передозировки наркотиков на съёмной квартире в Уфе

Как уже писал Лайф, в Балашихе БДСМ-оргия закончилась смертью двух мужчин, которые, предположительно, употребляли наркотики. Одному из умерших было 42 года, другому — 23.

Обложка ©

ТАСС/ Антон Новодережкин

Наталья Исакова
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