Погибшие в БДСМ-оргии в Балашихе оказались уроженцами Средней Азии
Двое погибших участников секс-вечеринки, которые умерли от передозировки наркотиками в подмосковной Балашихе, были гражданами Киргизии и Узбекистана, сообщает SHOT.
Одного из погибших на секс-вечеринке в Балашихе вынесли в БДСМ-костюме. Видео © Telegram / SHOT
Тела любителей острых ощущений обнаружил владелец однушки, который приехал проверить квартирантов. Ранее один из погибших заключил с ним договор о съёме жилья, заверив, что проживать там будет якобы с женщиной. По данным телеграм-канала, оба тела лежали в спальне в неординарной одежде: на одном были белые чулки, синяя юбка и бежевая футболка, а другой был облечён в БДСМ-костюм. Последний ещё подавал признаки жизни, но умер в машине скорой помощи.
Прибывшие полицейские обнаружили в комнате порошок белого цвета, который уже отправили на экспертизу. По факту случившегося организована проверка.
Как уже писал Лайф, в Балашихе БДСМ-оргия закончилась смертью двух мужчин, которые, предположительно, употребляли наркотики. Одному из умерших было 42 года, другому — 23.
ТАСС/ Антон Новодережкин