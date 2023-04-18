Погибшие в БДСМ-оргии в Балашихе оказались уроженцами Средней Азии

Тела любителей острых ощущений обнаружил владелец однушки, который приехал проверить квартирантов. Ранее один из погибших заключил с ним договор о съёме жилья, заверив, что проживать там будет якобы с женщиной. По данным телеграм-канала, оба тела лежали в спальне в неординарной одежде: на одном были белые чулки, синяя юбка и бежевая футболка, а другой был облечён в БДСМ-костюм. Последний ещё подавал признаки жизни, но умер в машине скорой помощи.