В Белом доме назвали следующие недели и месяцы критичными для Украины

Следующие недели и месяцы для Украины будут критичными, поэтому Америка попытается снабдить Киев тем вооружением, которое ему нужно. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичными для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаём им те возможности, которые им понадобятся", — сказал Кирби в интервью CNN, пообещав, что Штаты продолжат помогать Киеву.