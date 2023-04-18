В Белом доме назвали следующие недели и месяцы критичными для Украины
Белый дом: Для Украины следующие недели и месяцы будут критичными
Следующие недели и месяцы для Украины будут критичными, поэтому Америка попытается снабдить Киев тем вооружением, которое ему нужно. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичными для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаём им те возможности, которые им понадобятся", — сказал Кирби в интервью CNN, пообещав, что Штаты продолжат помогать Киеву.
Ранее обозреватель The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит заявил, что США отправляют Украине списанное вооружение, так как это обходится значительно дешевле, чем затраты на его утилизацию.
ТАСС / Susan Walsh