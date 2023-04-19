"Запад должен действовать быстро": Британский военный назвал одну из главных проблем ВСУ
Британский офицер Кроуфорд: ВСУ — лёгкая добыча из-за кончающихся ракет ПВО
У Вооружённых сил Украины почти закончился запас ракет противовоздушной обороны, из-за чего украинские военые становятся лёгкой добычей для армии Росии. Такой вывод сделал в статье для Express британский подполковник Стюарт Кроуфорд.
"Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро, иначе может столкнуться с последствиями", — подчеркнул Кроуфорд.
Он заявил, что утечка секретных данных из Пентагона, произошедшая недавно, в очередной раз поставила в неловкое положение и Штаты и их союзников. Ведь, как стало известно из одного из документов, если ракеты для систем С-300 будут использовать такими же темпами, они закончатся уже ко 2 мая. А запасы для ЗРК "Бук" — и того раньше. А будет ли вовремя доставлено на Украину западное оружие в нужном количестве, чтобы компенсировать опустевшие склады ВСУ, неизвестно, отметил Кроуфорд.
Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что страна не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине.
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