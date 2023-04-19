КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 21:53

"Запад должен действовать быстро": Британский военный назвал одну из главных проблем ВСУ

Британский офицер Кроуфорд: ВСУ — лёгкая добыча из-за кончающихся ракет ПВО

У Вооружённых сил Украины почти закончился запас ракет противовоздушной обороны, из-за чего украинские военые становятся лёгкой добычей для армии Росии. Такой вывод сделал в статье для Express британский подполковник Стюарт Кроуфорд.

"Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро, иначе может столкнуться с последствиями", — подчеркнул Кроуфорд.

Он заявил, что утечка секретных данных из Пентагона, произошедшая недавно, в очередной раз поставила в неловкое положение и Штаты и их союзников. Ведь, как стало известно из одного из документов, если ракеты для систем С-300 будут использовать такими же темпами, они закончатся уже ко 2 мая. А запасы для ЗРК "Бук" — и того раньше. А будет ли вовремя доставлено на Украину западное оружие в нужном количестве, чтобы компенсировать опустевшие склады ВСУ, неизвестно, отметил Кроуфорд.

Зарубежные аналитики указали, в чём главная опасность утечки из Пентагона для Украины

Зарубежные аналитики указали, в чём главная опасность утечки из Пентагона для Украины

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что страна не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров