"Запад должен действовать быстро": Британский военный назвал одну из главных проблем ВСУ

Он заявил, что утечка секретных данных из Пентагона, произошедшая недавно, в очередной раз поставила в неловкое положение и Штаты и их союзников. Ведь, как стало известно из одного из документов, если ракеты для систем С-300 будут использовать такими же темпами, они закончатся уже ко 2 мая. А запасы для ЗРК "Бук" — и того раньше. А будет ли вовремя доставлено на Украину западное оружие в нужном количестве, чтобы компенсировать опустевшие склады ВСУ, неизвестно, отметил Кроуфорд.