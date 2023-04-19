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19 апреля, 00:14

В ООН прокомментировали сообщение о "взбешённом" генсеке из-за выходки Зеленского

ООН: Гутерриша удивило решение Киева о церемонии награждения без его согласия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был удивлён решением властей Украины в ходе его визита в Киев без согласования с ним провести церемонию награждения женщин-военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Так он прокомментировал статью The Washington Post, в которой говорилось, что Гутерриш был "очень взбешён" тем, что Киев вынудил его участвовать в такой церемонии.

"Генеральный секретарь был удивлён, что церемония награждения была добавлена [в график] без предварительной консультации [с ним] в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами", приводит РИА "Новости" слова Дюжаррика.

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Он заверил, что генсек ООН на самом деле не использовал термин "ликвидация" в своём выступлении, как о том сообщали на Украине. Дюжаррик подчеркнул, что "категорически отрицает" это.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш отправился на Украину в начале марта, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Зеленским по поводу продления зерновой сделки.

Обложка ©

Zuma / TASS

Андрей Григорьев
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