В ООН прокомментировали сообщение о "взбешённом" генсеке из-за выходки Зеленского

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был удивлён решением властей Украины в ходе его визита в Киев без согласования с ним провести церемонию награждения женщин-военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Так он прокомментировал статью The Washington Post, в которой говорилось, что Гутерриш был "очень взбешён" тем, что Киев вынудил его участвовать в такой церемонии.

"Генеральный секретарь был удивлён, что церемония награждения была добавлена [в график] без предварительной консультации [с ним] в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами", — приводит РИА "Новости" слова Дюжаррика.

Он заверил, что генсек ООН на самом деле не использовал термин "ликвидация" в своём выступлении, как о том сообщали на Украине. Дюжаррик подчеркнул, что "категорически отрицает" это.