В ООН прокомментировали сообщение о "взбешённом" генсеке из-за выходки Зеленского
ООН: Гутерриша удивило решение Киева о церемонии награждения без его согласия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был удивлён решением властей Украины в ходе его визита в Киев без согласования с ним провести церемонию награждения женщин-военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал статью The Washington Post, в которой говорилось, что Гутерриш был "очень взбешён" тем, что Киев вынудил его участвовать в такой церемонии.
"Генеральный секретарь был удивлён, что церемония награждения была добавлена [в график] без предварительной консультации [с ним] в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами", — приводит РИА "Новости" слова Дюжаррика.
Он заверил, что генсек ООН на самом деле не использовал термин "ликвидация" в своём выступлении, как о том сообщали на Украине. Дюжаррик подчеркнул, что "категорически отрицает" это.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш отправился на Украину в начале марта, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Зеленским по поводу продления зерновой сделки.
Zuma / TASS