Глава Краснодарского края рассказал, как на курортах будет с безопасностью

В этом году в Краснодарском крае в ходе курортного сезона охранять порядок в общественных местах будет 1000 полицейских. Об этом и других мерах обеспечения безопасности туристов рассказал Лайфу глава региона Вениамин Кондратьев.

"Охрану порядка в общественных местах в сезон будет обеспечивать 1000 полицейских. Все пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, организованы дежурства спасателей", — сообщил глава края.

По словам Кондратьева, на таких флагманских курортах, как Анапа, Геленджик и Сочи, в этом году установят более 100 камер видеонаблюдения. Работать они будут у социально значимых объектов и в популярных местах.

"Что касается новой транспортной логистики, туристы адаптировались к режиму "закрытого неба". Мы готовимся к пиковым нагрузкам на гостевые маршруты, ведущие на черноморо-азовское побережье. Для удобства автотуристов традиционно снимаем реверсное движение, связанное с ремонтом на региональных трассах, чтобы уменьшить заторы", — добавил глава региона.