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19 апреля, 03:00

Глава Краснодарского края рассказал, как на курортах будет с безопасностью

Кондратьев: В сезон охранять порядок в общественных местах будет 1000 полицейских

В этом году в Краснодарском крае в ходе курортного сезона охранять порядок в общественных местах будет 1000 полицейских. Об этом и других мерах обеспечения безопасности туристов рассказал Лайфу глава региона Вениамин Кондратьев.

"Охрану порядка в общественных местах в сезон будет обеспечивать 1000 полицейских. Все пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, организованы дежурства спасателей", — сообщил глава края.

По словам Кондратьева, на таких флагманских курортах, как Анапа, Геленджик и Сочи, в этом году установят более 100 камер видеонаблюдения. Работать они будут у социально значимых объектов и в популярных местах.

"Что касается новой транспортной логистики, туристы адаптировались к режиму "закрытого неба". Мы готовимся к пиковым нагрузкам на гостевые маршруты, ведущие на черноморо-азовское побережье. Для удобства автотуристов традиционно снимаем реверсное движение, связанное с ремонтом на региональных трассах, чтобы уменьшить заторы", — добавил глава региона.

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Также Кондратьев рассказал, почему в Краснодарском крае подорожал отдых. Глава региона объясняет это тем, что ценообразование зависит от спроса, а он ожидается на высоком уровне.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Андрей Григорьев
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