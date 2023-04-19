Умер актёр из фильма "Отряд особого назначения"

На Украине на 81-м году жизни умер советский и украинский актёр Александр Тартышников. О произошедшем рассказали в Харьковском государственном театре имени Шевченко. Артист умер во вторник, 18 апреля. От чего именно — не раскрывается.

"Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актёра Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное... Светлая память Александру Максимовичу", — пишет пресс-служба театра.

Тартышников за свою карьеру успел поработать в театрах Красноярска, Архангельска, Белгорода, Николаева, Читы и прочих советских городов. В Харьковском государственном театре он работал с 1974 года. За его плечами — работы в 27 фильмах. Одни из самых известных — "Отряд особого назначения" 1978 года и детектив "Охотники за бриллиантами" 2011 года.