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19 апреля, 02:11
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Умер актёр из фильма "Отряд особого назначения"

На Украине в 80 лет умер актёр из "Отряда особого назначения" Тартышников

<p>Александр Тартышников. Фото © kino-teatr.ru / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/post/40216/foto/77463/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Айса</a></p>

Александр Тартышников. Фото © kino-teatr.ru / Айса

На Украине на 81-м году жизни умер советский и украинский актёр Александр Тартышников. О произошедшем рассказали в Харьковском государственном театре имени Шевченко. Артист умер во вторник, 18 апреля. От чего именно — не раскрывается.

"Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актёра Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное... Светлая память Александру Максимовичу", — пишет пресс-служба театра.

Тартышников за свою карьеру успел поработать в театрах Красноярска, Архангельска, Белгорода, Николаева, Читы и прочих советских городов. В Харьковском государственном театре он работал с 1974 года. За его плечами — работы в 27 фильмах. Одни из самых известных — "Отряд особого назначения" 1978 года и детектив "Охотники за бриллиантами" 2011 года.

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Анатолий Симоненко
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