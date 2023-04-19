Байден раскрыл свои доходы за 2022 год

Американский президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали общую налоговую декларацию, заявив о годовом семейном доходе за 2022 год в размере 579,5 тысяч долларов (около 480 миллионов рублей). Из них 169,8 тысячи долларов были уплачены в качестве федеральных налогов. Соответствующие документы представила общественности пресс-служба Белого дома.

К доходам семьи лидера США была применена ставка подоходного налога 23,8%. Кроме того, свыше 29 тысяч долларов было уплачено в виде налогов в штате Делавэр, в котором у Байдена и его супруги есть дом. А ещё Джилл Байден заплатила 3,1 тысячу долларов налога в штате Вирджиния. Помимо этого, оба супруга пожертвовали порядка 20,2 тысячи долларов на благотворительность, что является 3,5% от общего дохода. Пожертвования получили 20 благотворительных организаций. А за год до этого доход президентской семьи был немного больше — 610 тысяч долларов.

Свои налоговые декларации представили общественности и вице-президент Камала Харрис вместе с мужем Дугласом Эмхоффом. Их общий доход составил порядка 457 тысяч долларов, из них свыше 93,5 тысяч супруги выплатили в виде подоходного налога со ставкой 20,5%. Помимо этого, они заплатили 17,6 тысячи долларов налогов в штате Калифорния, а Эмхофф сверх того выплатил порядка 9,6 тысяч долларов в округе Колумбия. Супружеская чета также занимается благотворительностью, на которую в 2022 году было потрачено 23 тысячи долларов.