КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 03:17

Украина решила отозвать посла в Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Украина намерена отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима, чтобы провести консультации. Такое решение было принято после того, как состоялась встреча главы Белоруссии Александра Лукашенко и врио лидера Донецкой Народной Республики России Дениса Пушилина, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Киев осудил встречу, заявив, что это очередной "вопиющий недружественный акт" со стороны Минска.

"В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций", — сказано в заявлении министерства.

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Напомним, прибыв в Минск 18 апреля, Пушилин встретился с Лукашенко. Последний от лица белорусского народа предложил Донецку помощь в восстановлении хозяйства и нормализации жизни людей.

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ТАСС / Петров Николай

Анатолий Симоненко
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