Украина решила отозвать посла в Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным
Украина намерена отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима, чтобы провести консультации. Такое решение было принято после того, как состоялась встреча главы Белоруссии Александра Лукашенко и врио лидера Донецкой Народной Республики России Дениса Пушилина, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Киев осудил встречу, заявив, что это очередной "вопиющий недружественный акт" со стороны Минска.
"В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций", — сказано в заявлении министерства.
Напомним, прибыв в Минск 18 апреля, Пушилин встретился с Лукашенко. Последний от лица белорусского народа предложил Донецку помощь в восстановлении хозяйства и нормализации жизни людей.
ТАСС / Петров Николай