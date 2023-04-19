Украина решила отозвать посла в Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Украина намерена отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима, чтобы провести консультации. Такое решение было принято после того, как состоялась встреча главы Белоруссии Александра Лукашенко и врио лидера Донецкой Народной Республики России Дениса Пушилина, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Киев осудил встречу, заявив, что это очередной "вопиющий недружественный акт" со стороны Минска.

"В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций", — сказано в заявлении министерства.