В Приморье полиция поймала школьников, снявших издевательства над женщиной

В Приморье сотрудники УМВД по краю задержали подростков, которые сняли на видео, как издеваются над женщиной. Как оказалось, это случилось в Большом Камне. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Один из школьников пинает женщину. Кадр из видео, распространившихся в соцсетях

Как пишет "КП-Владивосток", правонарушители учатся в 5–7 классах местных школ № 3 и № 1. Ни они, ни их семьи не состоят на учёте в отделе участковых уполномоченных полиции, а также в подразделении по делам несовершеннолетних.

Полицейские провели с задержанными профилактические беседы и рассказали, как надо вести себя в общественном месте. А вот их родителям, скорее всего, придётся понести административную ответственность по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за то, что не сумели справиться с обязанностями по содержанию и воспитанию детей. Правда, максимальный штраф за это — 500 рублей. Материалы дела полиция направила в комиссию по делам несовершеннолетних.