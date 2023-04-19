КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 05:16

Неизвестный в маске поджёг авто директора благотворительного фонда "Дар" около театра Моссовета

В Москве неизвестный поджёг Volvo главы благотворительного фонда "Дар" Левиной

В Москве неизвестный в маске в ночь на 19 апреля облил бензином и поджёг автомобиль Volvo, который принадлежал директору благотворительного фонда "Дар" Полине Левиной. Автомобиль был припаркован около театра Моссовета, злоумышленник скрылся с места преступления, пишет телеграм-канал SHOT.

Последствия поджога Volvo в Москве. Видео © SHOT

Пламя перекинулось на стоявший рядом Lexus. В результате обе легковушки сгорели дотла. Стены столичного драматического театра тоже поменяли цвет после сильного пожара. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются, полиция также разыскивает поджигателя. Почему пироман выбрал именно авто Левиной, пока не известно.

Взрыв автомобиля во дворе дома в Воронеже попал на видео

Взрыв автомобиля во дворе дома в Воронеже попал на видео

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли машину Range Rover в центре Москвы. Авто, вероятно, принадлежало активистке "Басманного самоуправления".

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SHOT

Иван Косицын
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