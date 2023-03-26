В центре Москвы неизвестные подожгли Range Rover активистки "Басманного самоуправления"

Неизвестные подожгли машину Range Rover в центре Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, авто, вероятно, принадлежит активистке "Басманного самоуправления".

Range Rover горит в центре Москвы. Видео © VK / Басманное самоуправление

Всё произошло примерно в два часа ночи на Садово-Черногрязской улице. Подозрительный мужчина поджёг колёса машины и скрылся с места. Огонь в дальнейшем перебросился на рядом стоящий автомобиль Kia Sportage. Теперь же правоохранители ищут злоумышленников.







Как сообщили в "Басманном самоуправлении", активисты намерены направить заявление о произошедшем в ФСБ России и МИД РФ.

"Активисты "Басманного самоуправления" рассматривают этот террористический акт как желание запугать активистов. Заявляем! Нас не запугать!" — добавили они в обращении.