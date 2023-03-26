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26 марта, 09:25

В центре Москвы неизвестные подожгли Range Rover активистки "Басманного самоуправления"

Неизвестные подожгли машину Range Rover в центре Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, авто, вероятно, принадлежит активистке "Басманного самоуправления".

Range Rover горит в центре Москвы. Видео © VK / Басманное самоуправление

Всё произошло примерно в два часа ночи на Садово-Черногрязской улице. Подозрительный мужчина поджёг колёса машины и скрылся с места. Огонь в дальнейшем перебросился на рядом стоящий автомобиль Kia Sportage. Теперь же правоохранители ищут злоумышленников.

  • Последствия поджога Range Rover в Москве. Фото © VK / Басманное самоуправление
    Последствия поджога Range Rover в Москве. Фото © VK / Басманное самоуправление
  • Последствия поджога Range Rover в Москве. Фото © VK / Басманное самоуправление
    Последствия поджога Range Rover в Москве. Фото © VK / Басманное самоуправление
  • Последствия поджога Range Rover в Москве. Фото © VK / Басманное самоуправление
    Последствия поджога Range Rover в Москве. Фото © VK / Басманное самоуправление

Последствия поджога Range Rover в Москве. Фото © VK / Басманное самоуправление

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Как сообщили в "Басманном самоуправлении", активисты намерены направить заявление о произошедшем в ФСБ России и МИД РФ.

"Активисты "Басманного самоуправления" рассматривают этот террористический акт как желание запугать активистов. Заявляем! Нас не запугать!" — добавили они в обращении.

В подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке

В подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке

Ранее взрыв прогремел на шоколадной фабрике в Пенсильвании, из-за чего пострадало шесть человек. Вместе с тем позднее выяснилось о двух погибших. Причина произошедшего пока устанавливается. От взрыва здание фабрики обрушилось, повредив соседнее строение.

Обложка ©

VK / Басманное самоуправление

Светлана Оперук
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