В центре Москвы неизвестные подожгли Range Rover активистки "Басманного самоуправления"
Неизвестные подожгли машину Range Rover в центре Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, авто, вероятно, принадлежит активистке "Басманного самоуправления".
Range Rover горит в центре Москвы. Видео © VK / Басманное самоуправление
Всё произошло примерно в два часа ночи на Садово-Черногрязской улице. Подозрительный мужчина поджёг колёса машины и скрылся с места. Огонь в дальнейшем перебросился на рядом стоящий автомобиль Kia Sportage. Теперь же правоохранители ищут злоумышленников.
Как сообщили в "Басманном самоуправлении", активисты намерены направить заявление о произошедшем в ФСБ России и МИД РФ.
"Активисты "Басманного самоуправления" рассматривают этот террористический акт как желание запугать активистов. Заявляем! Нас не запугать!" — добавили они в обращении.
Ранее взрыв прогремел на шоколадной фабрике в Пенсильвании, из-за чего пострадало шесть человек. Вместе с тем позднее выяснилось о двух погибших. Причина произошедшего пока устанавливается. От взрыва здание фабрики обрушилось, повредив соседнее строение.