КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 06:18

Британский министр обороны оценил успех грядущего контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны Британии Уоллес: Конфликт на Украине продолжится в 2024 году

Украинский конфликт не завершится раньше 2024 года, а будущее контрнаступление ВСУ закончится успешно для Киева. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с газетой The New York Times.

"Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — подчеркнул он.

Новости о контрнаступлении ВСУ: Что говорят западные СМИ и данные разведки

Новости о контрнаступлении ВСУ: Что говорят западные СМИ и данные разведки

Ранее украинским солдатам предрекли "титаническую борьбу" при контрнаступлении. Как отметила газета El Pais, для осуществления этой операции ВСУ понадобится значительно больше войск, танков и авиационной поддержки, чем было развёрнуто прошлым летом и осенью.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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