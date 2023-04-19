Британский министр обороны оценил успех грядущего контрнаступления ВСУ

Украинский конфликт не завершится раньше 2024 года, а будущее контрнаступление ВСУ закончится успешно для Киева. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с газетой The New York Times.

"Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — подчеркнул он.