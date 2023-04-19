Британский министр обороны оценил успех грядущего контрнаступления ВСУ
Глава Минобороны Британии Уоллес: Конфликт на Украине продолжится в 2024 году
Украинский конфликт не завершится раньше 2024 года, а будущее контрнаступление ВСУ закончится успешно для Киева. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с газетой The New York Times.
"Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — подчеркнул он.
Ранее украинским солдатам предрекли "титаническую борьбу" при контрнаступлении. Как отметила газета El Pais, для осуществления этой операции ВСУ понадобится значительно больше войск, танков и авиационной поддержки, чем было развёрнуто прошлым летом и осенью.
t.me / V_Zelenskiy_official