КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 10:02

Украинским солдатам предрекли "титаническую борьбу" при контрнаступлении

El Pais: ВСУ ждёт "титаническая борьба" при контрнаступлении из-за обороны РФ

Украинские войска ждёт "титаническая борьба" с российской линией обороны в том случае, если Киев всё-таки решится на контрнаступление. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

"Вооружённым силам Украины предстоит титаническая борьба для наступления на территории, отвоёванные Россией с начала вторжения в феврале 2022 года. Для операции потребуется значительно больше войск, танков и авиационной поддержки, чем было развёрнуто прошлым летом и осенью", — говорится в публикации.

Указывается, что сейчас на защиту новых российских регионов РФ возвела оборонительные барьеры, протяжённость линий составляет 800 километров, на которых сооружены траншеи, противотанковые рвы и надолбы. Причём особенно сильно укреплено на Запорожском направлении, где ожидается наступление ВСУ.

По словам австралийского генерал-майора Мика Района, страны НАТО стали больше поставлять на Украину тяжёлую бронетехнику, предназначенную для преодоления оборонительных сооружений, а также пластические взрывчатые вещества С-4 для прокладывания пути через бетонные блоки. Вместе с тем США поставили Киеву бронемашины MRAP и М-60, гусеничные машины с зарядами M-58. ФРГ отправила танковые мостоукладчики Biber, Финляндия — танки Leopard, адаптированные для прохождения маршрутов по минным полям, а Франция — бронетранспортёры AMX-10P.

Зарубежные аналитики указали, в чём главная опасность утечки из Пентагона для Украины

Зарубежные аналитики указали, в чём главная опасность утечки из Пентагона для Украины

Ранее газета Washington Post сообщила, что Киев перенёс контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов. Кроме того, по данным издания, ситуация для Украины осложняется из-за утечки в Сеть секретных данных Пентагона, где есть сведения о состоянии ВСУ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом. А согласно слитым документам Пентагона, весеннее контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Светлана Оперук
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