Украинским солдатам предрекли "титаническую борьбу" при контрнаступлении

Украинские войска ждёт "титаническая борьба" с российской линией обороны в том случае, если Киев всё-таки решится на контрнаступление. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

"Вооружённым силам Украины предстоит титаническая борьба для наступления на территории, отвоёванные Россией с начала вторжения в феврале 2022 года. Для операции потребуется значительно больше войск, танков и авиационной поддержки, чем было развёрнуто прошлым летом и осенью", — говорится в публикации.

Указывается, что сейчас на защиту новых российских регионов РФ возвела оборонительные барьеры, протяжённость линий составляет 800 километров, на которых сооружены траншеи, противотанковые рвы и надолбы. Причём особенно сильно укреплено на Запорожском направлении, где ожидается наступление ВСУ.