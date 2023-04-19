Появилось видео поджога Volvo директора благотворительного фонда "Дар" около театра Моссовета
Момент поджога авто главы благотворительного фонда "Дар" Левиной попал на видео
Момент поджога автомобиля Volvo директора благотворительного фонда "Дар" Полины Левиной в Москве попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Видео © SHOT
На видео заметно, что мужчина в капюшоне и маске облил машину жидкостью, после чего поджёг транспортное средство. Потом он скрылся с места преступления. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются. Также ведётся розыск подозреваемого.
Как сообщал Лайф, автомобиль Левиной был припаркован около театра Моссовета. В результате поджога машины загорелось также стоящее рядом авто. Обе легковушки сгорели дотла. Стены столичного драматического театра тоже поменяли цвет после сильного пожара.