Пекин оценил план Макрона по переговорам России и Украины

Пекин поддерживает стремление европейских стран возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом на брифинге рассказал журналистам официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя план, который предложил Китаю президент Франции Эмманюэль Макрон по данному вопросу.

"Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [стремится] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]", — приводит его слова ТАСС.