Пекин оценил план Макрона по переговорам России и Украины
МИД КНР: Пекин поддерживает стремление ЕС возобновить переговоры РФ и Украины
Пекин поддерживает стремление европейских стран возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом на брифинге рассказал журналистам официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя план, который предложил Китаю президент Франции Эмманюэль Макрон по данному вопросу.
"Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [стремится] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]", — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось о намерении Макрона предложить Китаю план по переговорам России и Украины. И "если всё пройдёт хорошо", то контакты между Москвой и Киевом возобновятся уже летом 2023 года.
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