Эксперт Сивков назвал полученную посылку с бюстом попыткой СБУ заткнуть ему рот
Получивший подозрительную посылку с бюстом Жукова военный эксперт Константин Сивков считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Об этом он рассказал в беседе с SHOT.
"Это попытка заткнуть рот журналистскому сообществу, за которой стоят ГУР Украины и СБУ", — отметил он.
По его словам, за месяц ему доставили уже три подозрительные посылки. До этого были цветы и неизвестный предмет. В предыдущие разы он отказался получать такие подарки.
Сивков рассказал, что скульптор бюста известен, а вот заказчик — нет. Эксперт считает, что украинские спецслужбы такими провокациями хотят запугать политологов, поддерживающих СВО.
Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. В полицию об этом сообщил эксперт Константин Сивков. Проверка показала, что опасности посылка не представляет.
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