КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 08:10

Эксперт Сивков назвал полученную посылку с бюстом попыткой СБУ заткнуть ему рот

Получивший подозрительную посылку с бюстом Жукова военный эксперт Константин Сивков считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Об этом он рассказал в беседе с SHOT.

"Это попытка заткнуть рот журналистскому сообществу, за которой стоят ГУР Украины и СБУ", — отметил он.

По его словам, за месяц ему доставили уже три подозрительные посылки. До этого были цветы и неизвестный предмет. В предыдущие разы он отказался получать такие подарки.

Сивков рассказал, что скульптор бюста известен, а вот заказчик — нет. Эксперт считает, что украинские спецслужбы такими провокациями хотят запугать политологов, поддерживающих СВО.

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Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. В полицию об этом сообщил эксперт Константин Сивков. Проверка показала, что опасности посылка не представляет.

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Илья Суриков
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