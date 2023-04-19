Эксперт Сивков назвал полученную посылку с бюстом попыткой СБУ заткнуть ему рот

Получивший подозрительную посылку с бюстом Жукова военный эксперт Константин Сивков считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Об этом он рассказал в беседе с SHOT.

"Это попытка заткнуть рот журналистскому сообществу, за которой стоят ГУР Украины и СБУ", — отметил он.

По его словам, за месяц ему доставили уже три подозрительные посылки. До этого были цветы и неизвестный предмет. В предыдущие разы он отказался получать такие подарки.

Сивков рассказал, что скульптор бюста известен, а вот заказчик — нет. Эксперт считает, что украинские спецслужбы такими провокациями хотят запугать политологов, поддерживающих СВО.