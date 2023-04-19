Российским военкорам и политологам пришли подозрительные посылки со статуэтками

Подозрительные посылки со статуэтками отправили нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам. Об этом сообщает SHOT. На фоне теракта с Владленом Татарским эти посылки проверили сотрудники полиции.

О получении посылки в полицию сообщил политолог Константин Сивков. Он рассказал, что внутри может быть бюст маршала Жукова. По его словам, бюст ему отправили из Ульяновска, от некоего Никиты Барина. Он рассказал, что похожие "подарки" получили корреспондент ТАСС Михаил Терещенко, Владислав Шурыгин, Константин Исаев и Тимофей Сергейчев.