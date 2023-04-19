Скульптор, отправивший статуэтки российским политологам, рассказал о подозрительном заказчике

Скульптор, который сделал бюсты маршала Жукова и отправил их российским военкорам и политологам, Никита Барин из Ульяновска рассказал в беседе с "Газетой.ru", что не знает заказчика. Более того, неожиданностью стала и реакция на посылку.

"Мужчина во "ВКонтакте" написал: "Отправьте пяти людям". Я даже понятия не имел, кто это. Это был заказ. Я просто отправил, не знал, что будет такая реакция и такие новости. Заказали бюст Жукова каждому клиенту", — сказал он.

Сообщение от клиента пришло 12 апреля. В беседе с телеграм-каналом SHOT Барин рассказал, что профиль заказчика неактивный, хотя на странице есть несколько патриотических репостов в поддержку ВС РФ. Клиент в сообщении оформил заказ на пять адресов. Он упомянул и то, что бюсты надо подарить к Пасхе, но должны прилагаться пометки с поздравлением с Днём волонтёра, который отмечается 5 декабря. Это показалось подозрительным Барину. Также клиент настоял на оплате заказа онлайн, хотя обычно мастерская просит наличные. Бюсты были отправлены через СДЭК.

"Мне начали и СДЭК писать, что там какие-то сопротивления пошли, дверь не открывают. Один из заказчиков вообще кричал, что я с вами буду разговаривать только на украинском", — отметил мастер в беседе с "Газетой.ru".

Как пишет SHOT, получателю, который отказался открывать дверь курьеру, даже сказали имя отправителя, но тот не признал "доброжелателя".