В ДНР создали призывную комиссию

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании в республике призывной комиссии. Документ опубликован в среду на официальном сайте политика. Он вступает в силу непосредственно со дня подписания.

"В целях качественной подготовки и организации призыва граждан на военную службу в 2023 году постановляю создать призывную комиссию ДНР, призывные комиссии местных администраций ДНР", — говорится в документе.

Из указа следует, что постоянно проживающие в ДНР граждане весной 2023 года не будут отправляться в войска для прохождения службы.

"Согласно указаниям вышестоящего командования и учитывая обстановку на территории республики, а также в условиях проведения СВО, в период проведения весенней призывной кампании 2023 года граждане, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, в войска для прохождения военной службы отправляться не будут", — информирует телеграм-канал "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы региона.