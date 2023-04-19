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19 апреля, 10:03

Киев запросит у Запада срочной отправки зенитных ракет, опасаясь бомбардировок России

FT: Украина на заседании в "Рамштайне" попросит срочно передать зенитные ракеты

Киев в ходе заседания контактной группы по Украине, которое состоится 21 апреля на авиабазе Рамштайн в ФРГ, попросит у западных государств срочно отправить зенитные ракеты. Об этом сообщает Financial Times.

"Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет на встрече с западными союзниками, опасаясь, что [их] острая нехватка позволит РФ начать массированные бомбардировки", — отмечает газета.

По данным СМИ, вопрос средств противовоздушной обороны малой дальности чаще поднимается Незалежной. Между тем на Западе уверены, что у Украины нет с этим проблем и страна сможет защитить себя.

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Ранее глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2024 году. Кроме того, он оценил успех грядущего контрнаступления ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Madeleine Kelly

Никита Осипов
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