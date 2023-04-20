Врач назвала мыло, горячую воду и синтетику главными врагами для зоны бикини

Кожа в зоне бикини — место очень чувствительное и "капризное" в уходе. Тем не менее, если соблюдать медицинские рекомендации, можно избежать проблем и воспалений. По словам врача-терапевта, косметолога Кристины Радиной, гигиена в этом вопросе является основой всех основ. И если дискуссия о наличии или отсутствии волосяного покрова — это дело вкуса, то чистота и её поддержание — это уже медицинский вопрос.

Собеседница Лайфа сразу подчеркнула, что никаких мочалок для очищения кожи в чувствительных местах мы не используем и внимательно контролируем температуру воды. Горячая не подойдёт.

"Подмываться нужно не мылом или гелем для душа, а специальными средствами, которые сейчас в ассортименте. Во влагалище господствует кислая среда и, соответственно, если вы будете использовать мыло или какие-то другие средства, то это может нарушить pH-баланс", — объяснила эксперт в беседе с Лайфом.

Второй враг для нежной кожи в зоне бикини — это неправильное бельё. Радина рекомендует исключить синтетику и давящие резинки, тем более если речь идёт о постоянном ежедневном ношении.

"Вы будете излишне потеть в этом белье, будет появляться раздражение, какие-то воспалительные элементы", — предупреждает врач.

А вот о чем забывают многие женщины, хотя даже самая нежная кожа скажет за это "спасибо", так это пилинги. Собеседница Лайфа рекомендует регулярно удалять ороговевшие чешуйки, чтобы смягчить кожу и подготовить её к дальнейшему уходу. Но само скрабирующее средство должно быть очень мягким и ни в коем случае не попадать на слизистую — её очень легко травмировать.