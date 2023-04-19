"Золотая жила": Ветврач призвал наладить в РФ производство наркоза для животных

Западные санкции, введённые против России, затронули сегмент отечественной ветеринарии. В частности, наиболее сильно это отразилось на препаратах для наркоза, аналогов которых в нашей стране сейчас попросту нет. Однако ветврач Михаил Шеляков убеждён, что ничего секретного в производстве лекарств для анестезии животных вовсе нет и российским фармзаводам стоит задуматься над этим.

"Его 100 миллиграммов стоят пять тысяч рублей. Столько же стоит один грамм золота. Получается, наркоз на сегодняшний момент в ветеринарии в 10 раз дороже чисто химического золота", — отметил специалист в беседе с РИАМО.

По словам ветеринара, в настоящее время в РФ ещё есть американские и французские препараты для анестезии, аналогов которых действительно на сегодняшний день у нас нет. Поэтому, если освоить их производство на наших фармзаводах, — "это всё равно, что золотоносную жилу новую открыть".