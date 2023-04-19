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19 апреля, 10:59

"Пацаны, вы больные или нет?": Павличенко рассказал об отношении украинских спортсменов к россиянам

Саночник Павличенко рассказал, как украинцы призывали его выйти на разборки

<p>Семён Павличенко. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Семён Павличенко. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Общение украинских и российских спортсменов после начала СВО изменилось, сообщил двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко. Россиянин отметил, что представители Незалежной даже призывали его выходить на разборки.

"Я отвечаю: "Пацаны, вы больные или нет? Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь всё время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом", — приводит РИА "Новости" слова Павличенко.

При этом россиянин отметил, что не испытал отрицательных эмоций после общения со спортсменами из других стран. В частности, Павличенко переписывался с Феликсом Лохом из Германии, Ником Фишналлером из Италии и участниками сборной Латвии.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине опубликован приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Согласно документу, за непослушание федерации будут лишать финансирования.

Наталья Исакова
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