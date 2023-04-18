Двух украинок, воевавших против РФ, пустили на международные соревнования

Лояльные России страны должны протестовать против участия в следующем спортивном сезоне украинских биатлонисток, которые воевали в составе Нацгвардии против РФ. Об этом заявил политолог, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов.

Недавно стало известно, что в женскую сборную по биатлону на сезон 2022/2023 вошли Анастасия Меркушина и Кристина Дмитриенко, которые ранее вступили в Нацгвардию для участия в боевых действиях. Девушки в соцсетях говорили о своём умении "стрелять по русским" и заявляли о неминуемой победе Украины.

"С одной стороны, международные федерации не имеют права допускать таких спортсменов до участия в соревнованиях. Но, к сожалению, в международном спорте давно уже не действуют многие элементарные правила", — сказал Кнутов в беседе с РИА ФАН.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) нередко замалчивает допинговые скандалы с участием западных спортсменов, но при этом часто обвиняет российских спортсменов и даже паралимпийцев в допинге.

По мнению эксперта, допуск украинских девушек-снайперов противоречит международным спортивным правилам. Россия не может подавать протесты по этому поводу, но это могут сделать спортивные федерации лояльных к РФ стран, считает он.

Примечательно, что на данный момент спортсменки с Украины уже удалили из своих аккаунтов в соцсетях посты о конфликте, теперь там лишь публикации о биатлоне.