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Опубликовано 19 апреля 2023, 10:42
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Мосгорсуд признал законным приговор Яшину за фейки о Буче

Мосгорсуд оставил в силе приговор для бывшего столичного муниципального депутата Ильи Яшина*, которому дали 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российских военных. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

"Решение первой инстанции по делу Яшина оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения", зачитала решение судья.

Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину
Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину

Напомним, что приговор Яшину в декабре прошлого года вынес Мещанский суд Москвы, а о возбуждении уголовного дела против него стало известно ещё прошлым летом. По данным следствия, Яшин на YouTube распространил "заведомо ложные сведения о совершении Вооружёнными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буча" Киевской области. Ему дали почти максимальный срок, предусмотренный данной статьёй.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Марина Калегина
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