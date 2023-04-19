Мосгорсуд признал законным приговор Яшину за фейки о Буче
Мосгорсуд оставил в силе приговор для бывшего столичного муниципального депутата Ильи Яшина*, которому дали 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российских военных. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.
"Решение первой инстанции по делу Яшина оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения", — зачитала решение судья.
Напомним, что приговор Яшину в декабре прошлого года вынес Мещанский суд Москвы, а о возбуждении уголовного дела против него стало известно ещё прошлым летом. По данным следствия, Яшин на YouTube распространил "заведомо ложные сведения о совершении Вооружёнными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буча" Киевской области. Ему дали почти максимальный срок, предусмотренный данной статьёй.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Сергей Фадеичев