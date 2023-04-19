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19 апреля, 11:15

Взорвавшийся дезодорант разнёс квартиру жительницы Пензы

В Пензе взрыв дезодоранта выбил окна и дверь в квартире

<p>Последствия взрыва дезодоранта в пензенской девятиэтажке. Обложка © LIFE</p>

Последствия взрыва дезодоранта в пензенской девятиэтажке. Обложка © LIFE

В одной из квартир многоэтажного дома в Пензе выбило дверь и окна из-за взрыва дезодоранта. Как Лайфу рассказал источник, аэрозоль взорвался из-за нагрева от рядом стоящей церковной свечи.

Инцидент произошёл в девятиэтажке на улице Строителей. По нашим данным, 86-летняя пенсионерка поставила свечку рядом с косметикой дочери, там, в частности, был аэрозольный дезодорант. В итоге от нагрева он взорвался, но обе женщины чудом не пострадали. К счастью, несущие конструкции дома тоже остались целы и невредимы.

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Ранее Лайф сообщал, что москвич устроил взрыв в многоэтажке, пытаясь самостоятельно изготовить фейерверк. В итоге мужчина лишился двух пальцев, его госпитализировали.

Наталья Исакова
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