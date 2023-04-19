Взорвавшийся дезодорант разнёс квартиру жительницы Пензы

В одной из квартир многоэтажного дома в Пензе выбило дверь и окна из-за взрыва дезодоранта. Как Лайфу рассказал источник, аэрозоль взорвался из-за нагрева от рядом стоящей церковной свечи.

Инцидент произошёл в девятиэтажке на улице Строителей. По нашим данным, 86-летняя пенсионерка поставила свечку рядом с косметикой дочери, там, в частности, был аэрозольный дезодорант. В итоге от нагрева он взорвался, но обе женщины чудом не пострадали. К счастью, несущие конструкции дома тоже остались целы и невредимы.