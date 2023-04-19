Умерла единственная в Таиланде большая панда Линь Хуэй
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В зоопарке города Чиангмай в Таиланде в возрасте 21 года умерла большая панда Линь Хуэй. Об этом рассказали в администрации учреждения.
Состояние Линь Хуэй ухудшилось накануне смерти. А незадолго до этого специалисты зафиксировали у неё кровотечение из носа. Точная причина смерти панды пока не известна, её выяснят китайские специалисты.
Линь Хуэй была единственной пандой в Таиланде. Её на правах аренды предоставила китайская сторона. Животное жило в тайском зоопарке с 2003 года, а в октябре 2023-го должна была вернуться в Китай. В среднем большая панда живёт примерно до 20 лет в дикой природе. А её продолжительность жизни в неволе —обычно до 30 лет.
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