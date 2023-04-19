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19 апреля, 12:17

Умерла единственная в Таиланде большая панда Линь Хуэй

<p>Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Обложка © ТАСС / Zuma

В зоопарке города Чиангмай в Таиланде в возрасте 21 года умерла большая панда Линь Хуэй. Об этом рассказали в администрации учреждения.

Состояние Линь Хуэй ухудшилось накануне смерти. А незадолго до этого специалисты зафиксировали у неё кровотечение из носа. Точная причина смерти панды пока не известна, её выяснят китайские специалисты.

Линь Хуэй была единственной пандой в Таиланде. Её на правах аренды предоставила китайская сторона. Животное жило в тайском зоопарке с 2003 года, а в октябре 2023-го должна была вернуться в Китай. В среднем большая панда живёт примерно до 20 лет в дикой природе. А её продолжительность жизни в неволе —обычно до 30 лет.

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Илья Суриков
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